Parma, si sblocca la pista Grassi e spunta un’altra idea dal Napoli

Il sorprendente ko in Coppa Italia contro il Pisa ha reso ancora più urgente in casa Parma la caccia agli ultimi rinforzi in vista dell’inizio del campionato.

Domenica sera la squadra di D’Aversa sfiderà l’Udinese al “Tardini”, quando la sessione estiva di mercato si sarà conclusa da due giorni. I nomi sul taccuino del ds crociato Faggiano sono tanti, ma numerose sono in particolare le trattative in piedi con il Napoli. Dagli azzurri dovrebbe presto traslocare in Emilia, anzi tornare dopo l’esperienza alla Spal, Alberto Grassi: l’intesa tra i club è stata ancora trovata sulla base del prestito oneroso da 2 milioni, senza diritto di riscatto.

Ma non è finta qui perché il Parma, che dal Napoli ha già ottenuto il nuovo prestito di Amato Ciciretti, punta a completare l’attacco con Roberto Inglese.

L’ex Chievo sarebbe infatti chiuso nella squadra di Ancelotti da Milik e Mertens e potrebbe lasciare il Napoli in extremis: la concorrenza è folta, ma il Parma ci spera. Anche in questo caso si tratta per il prestito secco.