Parma, si sblocca il mercato: in arrivo cinque rinforzi, c’è anche Inglese

Potente accelerazione per il mercato del Parma. Dopo la clamorosa eliminazione ad opera del Pisa nel terzo turno di Coppa Italia, e in vista della chiusura della finestra estiva prevista per venerdì alle 20, il ds Faggiano è pronto a consegnare a D’Aversa ben cinque nuovi giocatori.

In attacco, il reparto più bisognoso di rinforzi, è in arrivo Roberto Inglese: l’attaccante pugliese è vicino quindi a lasciare il Napoli, dove sarebbe chiuso da Milik e Mertens, per trasferirsi in Emilia dopo che il Parma ha battuto la concorrenza di Sampdoria e Udinese. Il Napoli però non vuole perdere il controllo del giocatore, così si tratta sulla formula: prestito oneroso oppure con diritto di riscatto a favore del Parma e controriscatto per gli azzurri.

A centrocampo invece, dove sempre dal Napoli si attende Grassi, si stringe con la Lazio per arrivare a Davide Di Gennaro: il regista scuola Milan è reduce da una stagione da comparsa in biancoceleste e potrebbe essere acquistato dal Parma a titolo definitivo.

Tornando all’attacco, il Parma punta a mettere sotto contratto altri due giocatori: sempre dalla Lazio è in arrivo l’esterno Mattia Sprocati, giunto in biancoceleste in estate dalla Salernitana, mentre per il settore punte centrali, blando l’interesse per Lapadula, si valuta un profilo esperto come quello di Marco Borriello, ora svincolato, oppure elementi più giovani, come Marco Tumminello, approdato in estate all’Atalanta, o Gianluca Scamacca dell’Under 19, di proprietà del Sassuolo.