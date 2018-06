Perrotta: “La Roma può ambire allo Scudetto. Sull’Italia e Buffon…”

Simone Perrotta, ex centrocampista della Roma e campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, a margine di un evento, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport; ecco quanto dichiarato: “Mondiali senza Italia? È un dispiacere, ma è frutto di un percorso che purtroppo ci ha portato alla mancata qualificazione. Una cosa positiva è che la Nazionale femminile ieri ha ottenuto il pass per i prossimi Mondiali in Francia, è un bel segnale per tutto il movimento. La nuova Nazionale di Mancini? Per quel poco che si è visto mi è piaciuta, c’è talento e gioventù, che deve essere abbinata all’esperienza internazionale: in questo siamo carenti, i nostri ragazzi non sono abituati a fare partite di alto livello internazionale. Mancini avrà un grande lavoro da fare, ma sono fiducioso”.

BUFFON – “Ha delle qualità che raramente si sono viste in un portiere. Se dovesse decidere di continuare, sarebbe difficile tenerlo fuori dal giro della Nazionale”.

ROMA – “Cristante? Sì mi piace molto. Riesce ad abbinare le due fasi, quella difensiva ma sopratutto quella offensiva. Ha una grande capacità negli inserimenti e arriva facilmente al gol. Avere in squadra un centrocampista con queste qualità è importante. Cedere Strootman o Nainggolan? Non so chi per l’allenatore sia meno importante. Bisognerà poi scontrarsi con il budget della società. Strootman e Nainggolan sono due grandissimi calciatori e spero che si possano tenere entrambi. La Roma questa stagione ha dimostrato di poter ambire a vincere lo Scudetto il prossimo anno. Parte da una base molto importante e sta inserendo dei giocatori giusti”.