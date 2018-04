Pescara, Pillon si presenta e fa i conti: “Dodici punti e siamo salvi”

Terzo allenatore stagionale in casa Pescara. La stagione successiva alla traumatica retrocessione dalla A sarebbe stata sofferta lo si poteva immaginare, ma ora è arrivato il momento di stoppare la discesa per evitare la clamorosa discesa in Serie C.

L’esonero di Zeman non è bastato, la parentesi Epifani è stata un disastro (un punto in cinque partite) e allora ecco l’esperto Giuseppe Pillon, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno con opzione in caso di salvezza.

Il tecnico veneto, che torna ad allenare dopo l’esperienza di Alessandria (finale playoff di Serie C persa contro il Parma), è stato presentato alla stampa dispensando ottimismo in merito all’obiettivo da centrare: “Sono molto fiducioso di poter risalire la china. Conosco molti giocatori, sono sicuro che ci daranno soddisfazioni uscendo da questo momento critico. La ricetta? Ci servono calma, pazienza e tranquillità. So che la situazione è difficile e il morale è basso, ma dobbiamo ritrovare entusiasmo e sicurezze per conquistare questi benedetti 12 punti che servono per stare tranquilli e salvarci”.

“Già nel 2014 ero stato vicino ad arrivare a Pescara, ma la società fece un’altra scelta. Sono cose che fanno parte del nostro lavoro – ha aggiunto Pillon, atteso da un debutto impegnativo sul campo del Palermo – Inizieremo affrontando una squadra forte, ma il Pescara ha le qualità per mettere in difficoltà i rosanero”.

