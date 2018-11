Pescara, Sebastiani conferma: “Inter e Juventus vogliono chiudere in fretta per Elizalde”

La fabbrica di talenti chiamata Pescara sta per tornare a fare affari d’oro. Dopo Marco Verratti, il presidente Daniele Sebastiani potrebbe infatti prepararsi a un nuovo incasso da ricordare per l’esterno difensivo uruguaiano classe 2000 Edgar Elizalde.

Il giocatore, mai impiegato dal tecnico Pillon nel campionato di Serie B e approdato in biancazzurro nel 2017 dai Montevideo Wanderers, è stato avvicinato da radiomercato a Inter e Juventus.

Intervistato da Rete 8, Sebastiani ha confermato tutto, spiegando anche la volontà dei due club di chiudere l’affare in tempi brevi: “Leggo tante chiacchiere di mercato in giro, l’unica operazione concreta è quella di Elizalde che ha richieste da Inter e Juventus. Entrambe vogliono chiudere prima che i suoi impegni in Nazionale, qualora giocasse bene, facciano salire troppo la sua quotazione”.

Secca smentita, invece, al possibile ritorno in Abruzzo di Gianluca Lapadula, ai margini al Genoa: “Mi viene da sorridere perché lui come altri giocatori di Serie A hanno stipendi impossibili per la nostra società”.