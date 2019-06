Pires ammonisce Pogba: “Fossi in lui…”

Quello di Paul Pogba continua ad essere un nome caldo sul mercato. Il centrocampista del Manchester United è corteggiatissimo da Real Madrid e Juventus, che sognano di averlo nella propria rosa nella prossima stagione. Sia i blancos che i bianconeri intendono infatti rinforzare la propria linea mediana ed hanno individuato nel francese il profilo ideale. A consigliare il giocatore sul proprio futuro, nel frattempo, sono arrivate le parole dell’ex bandiera dell’Arsenal Robert Pires, che ha così parlato al Mirror.

FUTURO – “Pogba è uno dei migliori calciatori e gioca in un grandissimo club: per questo motivo lo United tiene molto a lui. Io, fossi al suo posto, non lascerei i Red Devils”.