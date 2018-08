Pjaca, l’agente: “Riconoscenti alla Juventus. Alla Fiorentina esploderà”

Al termine di una trattativa molto lunga e sofferta, che è stata anche a un passo dal saltare, Marko Pjaca è diventato un giocatore della Fiorentina, in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto e controriscatto. L’esterno offensivo croato è reduce da due stagioni difficili a causa del grave infortunio al ginocchio subito nel marzo 2017 ma, come ha affermato l’agente Marko Naletilic, intervistato da Tuttojuve.com, la rinascita è vicina:

“C’erano molto proposte per Marko, la volontà era quella di fare una scelta tecnica perché la prossima stagione sarà molto importante per il giocatore. Alla Fiorentina in un tridente con Simeone e Chiesa potrà fare molto bene, poi il suo compagno di Nazionale Badelj gli ha parlato bene della società. La trattativa è stata lunga, ma ringraziamo la Juventus per aver rispettato la volontà di Marko”.

Il rapporto con i bianconeri resta ottimo. “Alla Juventus Pjaca è stato benissimo, pur avendo giocato poco si è trovato alla grande con i compagni e con Allegri che lo ha fatto crescere. La recompra è fissata a 26 milioni e vale solo per la Juventus. Se la Fiorentina dovesse riscattarlo e la Juve non dovesse esercitare il controriscatto, credo che Pjaca sarà un giocatore che assumerà un valore molto alto perché ha buone probabilità di esplodere definitivamente a Firenze, a lui manca il ritmo delle partite: Marko vorrà dimostrare alla Juve che può fare bene”.

La rivalità Fiorentina-Juventus è quindi svanita? Magari è semplicemente finita sottotraccia, anche se Naletilic ha assicurato che in caso di gol “fino a quando giocherà nella Fiorentina, Marko esulterà, anche se segnerà alla Juventus, ma non lo farà per motivi di rivalsa o vendetta nei confronti dei bianconeri, ma solo perché vorrà dare il meglio di se stesso per aiutare il suo nuovo club e i suoi nuovi compagni”.