Platini: “Commissione etica della Fifa deve sparire”

La commissione etica della Fifa “deve sparire: il suo unico obiettivo e’ fare da braccio armato per mettere fuori causa gli oppositori”. Michel Platini chiede giustizia dopo aver ottenuto da parte della magistratura svizzera l’archiviazione delle accuse di corruzione, in merito al pagamento di due milioni di franchi svizzeri ricevuti nel 2011 dall’allora presidente della Fifa, Joseph Blatter, ma per una consulenza effettuata fra il ’98 e il 2002. In un’intervista che sara’ pubblicata integralmente domani dai quotidiani elvetici ’24 Heures’ e ‘Tribune de Geneve’, Le Roi spiega che non si accontentera’ dell’eventuale revoca della squalifica di 4 anni che gli e’ stata inflitta e che gli ha impedito di candidarsi alla presidenza della Fifa. “Spero anche che il mio ricorso davanti alla Corte europea per i diritti umani metta fine a questo sistema in cui l’unico obiettivo e’ tutelare se stessi, i propri affari e i propri bonus”, tuona ancora Platini.