Pogba, un calcio alle critiche: “Non sono normale, non vengo mai giudicato come gli altri”

Ormai è tutto pronto per i Mondiali di Russia 2018 e tutti si stanno preparando per affrontare al meglio il Campionato del Mondo. Tra i tanti, anche Paul Pogba, che in vista dell’inizio del torneo ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di France Football in cui si è scagliato contro tutti coloro che lo criticano: “Non vivo per le persone e per quello che pensano o perché dicano che sono gentile, buono e il migliore. Ognuno ha la sua opinione e io lo rispetto. Io gioco a calcio, faccio quello che mi piace. Non possiamo amare tutti ed essere amati da tutti. Sarebbe la perfezione e nulla è perfetto in questo mondo”, ha ammesso l’ex bianconero cha però ha continuato: “Se qualcosa non funziona, la responsabilità cade su di me. Immagina, sono in una buona giornata ma non vinciamo. I critici con chi se la prenderanno? Con me! È ingiusto, non è normale. Io non sono normale. Non sono giudicato come tutti gli altri quindi non sono normale. E lo considero una sfida”.

“Alcune persone pensano che io sia arrogante, forse, che non prendo le cose sul serio, che appaio troppo in rete, che non mi concentro solo sul mio calcio ma sugli sponsor. E altri pensano che Paul sia bello, buono, che lavori, che sorrida, che dica ciò che pensa e che fa quello che vuole fare. Molte persone sono orgogliose di quello che faccio e di ciò che rappresento. Quando mi vedono di persona, le persone sono sorprese e pensano che io sia davvero gentile. Dall’esterno, non hanno questa immagine e pensano che io sia una stella, arrogante, che li guardi dall’alto verso il basso. È divertente in effetti, sono solo io. Quelli che non mi conoscono guardano soltanto le apparenze”.

