Porto, Casillas aiuta un follower a far chiamare il figlio Iker

Iker Casillas è uno dei calciatori più amati e trasversali del mondo. A 37 anni l’ex bandiera del Real Madrid e capitano della Spagna è ancora sulla breccia, con la maglia del Porto. Il ritiro può attendere, complice anche l’affetto dei tifosi di varie latitudini. In patria, ad esempio, Casillas ha ancora tanti ammiratori, senza contare che stiamo parlando di uno dei giocatori più attivi sui social.

Un “pregio”, quest’ultimo, che può anche presentare il rovescio della medaglia e esporre a situazioni molto particolari… Come quella presentata da Davis, un follower di Iker su twitter, alle prese con un… serio problema famigliare, convincere la propria moglie a far chiamare il figlio nascituro proprio Iker. Facile immaginare che la donna, magari non appassionata di calcio, non gradisse l’idea, ma alla fine l’errore della signora è stato quello di accettare la sfida del marito: chiamare il figlio Iker qualora il consorte fosse riuscito ad avere 30.000 retweet dopo aver lanciato l’idea su twitter.

Sembrava la classica impresa impossibile, ma Davis ha potuto avvalersi dell’aiuto proprio di Casillas, che ha accolto la proposta del follower, il quale ha presentato al portiere il dialogo WhatsApp con la moglie:

“Iker, ho bisogno di aiuto: diventerò padre a gennaio e con mia moglie sto discutendo su come chiamare nostro figlio se sarà maschio. Ho bisogno di 30.000 retweets, se ce la faccio potremo chiamarlo Iker”.

La risposta del portiere del Porto è stata entusiasta: “Certo che ti aiuto! Non importa se non ci riesci, ma mi hai chiesto un aiuto molto prezioso e dobbiamo provarci!”.

Inutile dire che l’impresa è riuscita e in appena un giorno. Davis ha vinto la sfida, per poi ringraziare Iker e quanti hanno reso possibile il sogno con un tweet nel quale bacia la moglie. Incredula, ma sconfitta…