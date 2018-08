Porto, Casillas vota il miglior portiere della storia del club

Proseguono senza soluzione di continuità le avventure social di Iker Casillas. Il portiere spagnolo del Porto è una vera e propria star di twitter, potendo vantare qualcosa come 8,5 milioni di followers, che ne fanno uno dei calciatori più “seguiti” al mondo.

Così, dopo l’incredibile avventura del follower di Iker che ha chiesto e ottenuto al portiere un aiuto per far chiamare il figlio con il nome del proprio idolo, è inevitabile che l’account dell’ex capitano della Spagna diventi un vero e proprio forum di discussioni, tra interazioni e pure sondaggi, come quello proposto dallo stesso Casillas che, riprendendo i nomi dei finalisti del “Uefa Best Player of the Year”, ha proposto ai propri followers di votare tra Modric, Ronaldo e Salah. Ha vinto il croato, davanti all’ex compagno al Real e all’egiziano del Liverpool.

Non pago, Casillas va pure a frequentare account altrui, e pure di altri social. È il caso di “_superportistas1893”, che aveva proposto di votare il miglior portiere della storia del Porto tra lo stesso Casillas e Vitor Baia. Ebbene, tra i votanti c’è stato anche lo stesso Iker che, con grande fair play, ha espresso la propria preferenza per il portoghese: “Vitor Baia siempre!!” ha scritto Casillas, meritandosi i complimenti di molti tifosi dei Dragoes e non solo.