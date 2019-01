Post “galeotto”, Caceres verso l’addio all’Italia

Martin Caceres sta per salutare l’Italia per la seconda volta. Dopo la prima, brevissima avventura all’estero, in Premier con il Southampton, dopo lo svincolo dalla Juventus nel 2016, il difensore uruguaiano, che ha poi vestito le maglie di Verona e Lazio, era finito nel mirino di diverse formazioni della Serie A, su tutte Parma e Sassuolo, ma sembra aver scelto il Brasile.

El Pelado si è infatti reso protagonista di una Story molto emblematica su Instagram in cui ringrazia in portoghese: “Grazie per tutto l’amore e i messaggi di migliaia di persone”. Il tutto seguito da due pallini, uno rosso e uno nero, i colori del Flamengo, club che sembra averci preso gusto nel pescare in Italia dopo essersi assicurato il prestito di Gabigol dall’Inter.

Il tutto seguito da un altro post in cui Martin è ripreso insieme ad uno dei propri agenti sulla scalinata Selaròn, uno dei punti turistici del quartiere della Lapa, nel centro di Rio de Janeiro.

La firma per il Flamengo, dove Caceres troverebbe il connazionale De Arrascaeta, altro neo-acquisto del club rubonegro, sembra a un passo.