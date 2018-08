Premier League, mercato chiuso: il Manchester United resta a secco, Everton scatenato

L’Inghilterra è stata la prima nazione ad applicare la regola che ha visto chiudersi il mercato prima del via della nuova stagione. Venerdì sera kick-off con Manchester United-Leicester e allora alle 18 di giovedì è suonato il gong per le trattative.

Come da previsioni, non ci sono stati colpi clamorosi: il Manchester United di Mourinho è rimasto a secco, mentre il Tottenham è stata la prima squadra dall’inizio della storia della Premier (1991) a chiudere l’estate senza mettere a segno nessun acquisto.

Protagonista dell’ultimo giorno l’Everton, che ha ufficializzato l’acquisto del trequartista brasiliano Bernard, svincolatosi dallo Shakhtar Donetsk e a lungo nel mirino del Milan, ma anche quelli del difensore colombiano Yerri Mina (affare da 30 milioni) e del centrocampista portoghese André Gomes, entrambi in arrivo dal Barcellona, quest’ultimo in prestito per 2,5 milioni.

Il West Ham si assicura Carlos Sanchez dalla Fiorentina a titolo definitivo, mentre il Fulham ha prelevato il portiere Sergio Rico dal Siviglia.

