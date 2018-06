Primavera, Inter Campione d’Italia: Fiorentina ko in finale come nel 2017

Se la Serie A è il regno della Juventus dal 2011, il campionato Primavera è l’Inter a confermare il proprio dominio. Anche la stagione della storica suddivisione del campionato, tra Primavera 1 e 2, ha visto infatti i nerazzurri laurearsi campioni d’Italia, superando in finale lo stesso avversario che si era dovuto arrendere un anno fa, la Fiorentina: si tratta del terzo titolo nazionale di categoria per l’Inter negli ultimi 7 anni. Al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia la squadra di Stefano Vecchi ha regolato quella allenata da Emiliano Bigica per 2-0, anche se solo dopo i tempi supplementari. A segno sono andati l’argentino Facundo Colidio, strappato un anno fa di questi tempi proprio alla Juventus, e Matteo Rover, rispettivamente al 94′ e al 106′.

Gara non spettacolare: l’Inter ha attaccato di più, creando diverse opportunità da rete in particolare nel primo tempo con Nolan e Zaniolo, ma la Fiorentina non è stata a guardare, sfiorando il vantaggio con Sottil. Ripresa più contratta, poi la svolta ai supplementari. L’Inter ribadisce quindi la propria superiorità stagionale, dopo aver vinto anche la Viareggio Cup (la doppietta era già riuscita nel 2002), e sale a 10 “Scudetti” Primavera, staccando il Torino in testa all’albo d’oro.

