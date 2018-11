Psg, Areola tra rinnovo e addio: sirene dall’Italia

È uno dei portieri più forti in scadenza di contratto, ma lo status da svincolato potrebbe finire presto. Alphonse Areola sembra destinato a una stagione da dodicesimo di Gigi Buffon adesso che il tecnico del Psg Thomas Tuchel ha definito le gerarchie nella porta dei francesi: scontata la squalifica in Champions, l’ex juventino è destinato a difendere i pali del Paris tanto in Ligue 1 che in Europa, dove peraltro Neymar e compagni sono a rischio di una clamorosa eliminazione nel girone che comprende anche Napoli, Liverpool e Stella Rossa.

Areola, campione del mondo nella scorsa estate con la Francia, da vice di Lloris, andrà in scadenza nel prossimo mese di giugno, ma secondo quanto riportato da Paris United è a un passo dal rinnovo: Mino Raiola, agente del portiere, avrebbe trovato l’accordo con la società per un prolungamento quinquennale da 5 milioni, abbastanza per convincere l’estremo difensore di origini filippine ad accettare qualche mese, o magari un’altra stagione, da vivere all’ombra di Buffon.

Secondo altre voci, però, provenienti dall’Italia e riportate dal Corriere dello Sport, il prolungamento di Areola è tutt’altro che certo e a inserirsi tra il portiere e il Psg ci sarebbe l’Inter, che avrebbe scelto il classe ’93 come erede di Samir Handanovic. Alphonse potrebbe stare ad ascoltare la proposta, ma solo qualora fosse concorrenziale con l’ingaggio offerto dal Psg e solo se i nerazzurri gli offriranno da subito una maglia da titolare…