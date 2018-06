PSG, Dani Alves ai saluti e verso un clamoroso ritorno

Una stagione alla Juventus e, forse, appena una anche al Paris Saint-Germain. La carriera di Dani Alves dopo l’addio al Barcellona continua a essere un calvario: in bianconero il brasiliano ha reso all’altezza della propria fama solo nella seconda parte della stagione, prima del brusco addio seguito alla sconfitta nella finale di Champions League a Cardiff contro il Real Madrid, ma le cose non sono andate meglio a Parigi, dove Alves ha sì messo in bacheca un altro titolo nazionale, ma anche un’altra delusione in Champions, con quell’eliminazione ad opera dello stesso Real Madrid con più di qualche responsabilità.

Ora l’avvento in panchina di Thomas Tuchel, deciso a rinnovare il parco degli esterni, potrebbe spingere Alves a lasciare la Francia con un anno di anticipo sulla fine del contratto e tornare a sorpresa al Siviglia, possibile ultima tappa della carriera del brasiliano, costretto a rinunciare al Mondiale in extremis a causa di un infortunio al ginocchio subito durante la finale di Coppa di Francia contro il Les Harbiers.

Per Alves si tratterebbe di un ritorno alle origini nel club che lo lanciò nel calcio europeo, prelevandolo nel 2002 dal Bahia: in Andalusia il brasiliano è rimasto fino al 2008, vincendo due Europa League, una Coppa di Spagna e una Supercoppa Europea, per poi trasferirsi al Barcellona. Al momento tuttavia il Siviglia, cui Alves è stato offerto da alcuni intermediari, non sarebbe interessato all’operazione: l’ultima parola spetterà al neo-tecnico degli andalusi Pablo Machin.

Brasile, il ct Tite scarica Dani Alves