Psg eliminato: la stampa attacca Tuchel, Al Khelaifi difende la squadra

“Encore pire”. “Ancora peggio”. Questo il titolo con cui L’Equipe ha commentato l’incredibile eliminazione del Paris Saint-Germain dalla Champions League. La squadra di Thomas Tuchel si è fermata agli ottavi contro il Manchester United, capace di vincere 3-1 al Parco dei Principi dopo essere andata ko per 2-0 in casa nella gara d’andata.

Una vera e propria impresa, che assume i contorni della beffa per i francesi perché il gol decisivo è arrivato al 94′ su rigore concesso dal Var per fallo di mano di Kimpembe.

Ripartire non sarà certo facile, ma prima è l’ora dei processi. La stampa non ha dubbi e mette sul banco degli imputati lo stesso Tuchel, accusato, come riporta Eurosport, di “non aver saputo scacciare i demoni che accompagnano da anni il Psg quando gioca in Europa. Era stato preso per supplire agli errori individuali e creare un gioco di squadra, ma ha fallito”.

Molto più indulgente il presidente Nasser Al-Khelaifi: “È uno choc per tutti noi, società, giocatori e supporters. Abbiamo fatto un regalo allo United dopo due minuti, ma per il resto la partita è stata sotto il nostro controllo, abbiamo fatto il 72% di possesso palla” ha detto Al Khelaifi in zona mista, alludendo al retropassaggio sciagurato di Kehrer, ma non all’errore di Buffon che ha causato il gol del 2-0 di Lukaku.