PSG, gli ultras “trattengono” Neymar: “Ci ha detto che vuole restare”

La prima stagione di Neymar a Parigi ha avuto luci ed ombre. Soddisfacente sul piano realizzativo, oltre che… dell’ingaggio, il brasiliano si è però infortunato sul più bello, alla vigilia degli ottavi di Champions contro il Real Madrid, e ha faticato a trovare il giusto feeling con i compagni e soprattutto con l’ambiente.

I tifosi del PSG stravedono per Cavani e la rivalità tra i due, non solo per decidere il ruolo di rigorista, è stata risolta dai sostenitori parigini schierandosi dalla parte dell’uruguaiano.

Peraltro Neymar ha completato l’opera pensando bene di giocare a poker online mentre i compagni festeggiavano la conquista della Ligue1, non l’idea più logica possibile, ma nonostante tutto questo il fronte più caldo del tifo parigino è schierato dalla parte dell’ex Barcellona, al punto di avere avvicinato personalmente il giocatore per convincerlo a restare e a resistere alle lusinghe del Real Madrid.

A svelarlo è stato Romain Mabille, presidente degli ultras del club, “Il Collettivo Ultras Paris”, che in un’intervista concessa a Le Sueur ha svelato di aver parlato con ‘O’Ney’ e con la famiglia, ricevendo adeguate rassicurazioni: “Neymar sta bene a Parigi e vuole restare, nonostante le tante critiche ricevute negli ultimi mesi. Alla fine con lui ci sono stati solo dei malintesi, abbiamo parlato con la sua famiglia e ci ha dato rassicurazioni. Vogliamo mantenere un buon rapporto con lui”

In vista del futuro, però, Mabille ha messo le cose in chiaro…: “Tutti noi sappiamo chi sia Neymar, ma non deve mancare di rispetto ai tifosi. In ogni caso la storia del poker personalmente non mi ha infastidito”. A buon intenditor…

