Psg, Jesé spende 5000 euro per far eliminare la propria ex dal Grande Fratello Vip

A cosa servono i tanti soldi che guadagna un calciatore? La domanda, legittima, se la fanno ciclicamente un po’ tutti.

Jesé Rodriguez ha fornito una risposta piuttosto inquietante, trovando un modo originale per far tornare a parlare di sé, cosa che non riesce a fare da tempo sul campo.

L’ex promessa del vivaio del Real Madrid, poi trasferitosi senza successo al Paris Saint-Germain, prima di tentare l’avventura in Spagna con il Las Palmas e in Premier con lo Stoke e tornare in questa stagione in Francia per fine prestito, avrebbe infatti scucito una notevole somma di denaro per fare un… dispetto alla propria ex.

Secondo uno dei reporter di Cazamariposas, Jesé ha sborsato 5.000 euro per fare eliminare dal Grande Fratello Vip spagnolo Aurah Ruiz, modella e appunto ex compagna del giocatore.

Il “contributo” sarebbe ovviamente avvenuto attraverso la partecipazione al televoto.

Chiaro che i rapporti tra i due non fossero più ottimali, come altrettanto ovvio è che, vista la somma investita, l’obiettivo sia stato centrato…