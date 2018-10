Psg, Mbappé: “Io in ritardo prima della partita contro il Napoli? Falso”

Ore agitate per Kylian Mbappé. Nonostante il gol che ha aperto le marcature nel 2-0 in casa dell’Olympique Marsiglia, undicesima vittoria su undici partite di campionato per un Paris Saint-Germain che si avvia a dominare anche questa edizione della Ligue 1, l’attaccante campione del mondo è finito al centro delle polemiche a causa dell’esclusione dalla formazione iniziale decisa dal tecnico Tuchel, che ha mandato in campo l’ex Monaco solo nel secondo tempo.

Il tecnico tedesco non ha specificato i motivi della propria scelta, parlando però di “motivi disciplinari” che avevano insospettito la stampa: “Ho dovuto prendere questa decisione visto quanto è successo prima della gara in hotel” le parole di Tuchel.

Così, nelle ore successive si era sparsa la notizia di un presunto ritardo di Mbappé all’allenamento di rifinitura.

Lo stesso giocatore ha smentito seccamente tale ipotesi attraverso un post sul proprio profilo twitter in risposta a un altro tweet di Philippe Sanfourche, giornalista di Rtl France che aveva parlato di un ritardo di venti minuti prima della partita di Champions contro il Napoli, evento ripetutosi prima della gara contro l’OM: “L’informazione non è esatta. Martedì sera sono arrivato tra i primi, tutti possono verificarlo attraverso le telecamere dell’Uefa. Saluti” il freddo messaggio dell’attaccante.