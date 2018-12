Psg, Neymar cambia ancora: il nuovo look è clamoroso

Archiviata, seppur a fatica, la prima fase della Champions League, e pure la delusione per non essere salito sul podio del Pallone d’Oro 2018, e con essa quella di non essere stato il primo giocatore a “strappare” il trofeo al duopolio Cristiano Ronaldo-Messi, Neymar volta pagina. In tutti i sensi.

Per salutare un anno solare che non gli ha dato molte soddisfazioni, tra gli infortuni e il flop del Brasile al Mondiale di Russia, l’attaccante del Paris Saint-Germain ha deciso di cambiare (nuovamente) look. Dopo cresta e tinte di vario colore, ecco la pettinatura rasta.

O’Ney ha fatto sfoggio della nuova… idea meravigliosa attraverso una Instagram Story ed è pronto a farla… debuttare in campo nell’ultima partita del 2018, che il Psg disputerà sabato 22 dicembre contro il Nantes.

“Gilet Gialli” permettendo, ovviamente, visto che la squadra di Tuchel è stata costretta a saltare le ultime due giornate, senza che il Lille riuscisse ad approfittarne più di tanto, essendo il vantaggio in classifica di Buffon e compagni ancora di dieci punti.