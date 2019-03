Psg, parte la fuga: tre squadre italiane su Thiago Silva

Solo poche settimane fa Thiago Silva aveva lanciato messaggi chiari alla società, improntati alla volontà di rinnovare il contratto in scadenza nel 2020.

Ma erano i giorni successivi all’andata degli ottavi di Champions, vinta 2-0 a Manchester contro lo United e in casa Psg il clima era ben diverso.

Dopo il crollo al Parco dei Principi e la conseguente eliminazione il futuro è tutto da scrivere, così se Kylian Mbappé ha giurato amore al club, non altrettanto sarebbe disposto a fare il difensore brasiliano.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Thiago Silva potrebbe scegliere di chiudere la carriera in Italia. Le pretendenti non mancano, tutte legate al passato del centrale classe ’84, che potrebbe tornare al Milan, ma che interessa anche al Napoli, allenato da quel Carlo Ancelotti che lo conosce bene, così come alla Juventus, sulla cui panchina, fino a prova contraria, siede Max Allegri, altro tecnico che ha diretto Thiago al Milan.