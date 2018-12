Psg-Rabiot, è rottura totale: “Non rinnoverà e starà in panchina a tempo indeterminato”

La storia tra Adrien Rabiot e il Paris Saint-Germain è ufficialmente arrivata ai titoli di coda. Il centrocampista classe ’95 lascerà la squadra della capitale al termine della stagione, dopo aver più volte rifiutato la proposta di rinnovare il contratto.

A dichiararlo è stato il ds Antero Henrique, ai microfoni di Yahoo Sport Francia: “”Abbiamo deciso di non proseguire nelle trattative per il rinnovo. Le riunioni sono state tante, ci lavoriamo dallo scorso gennaio, ma il giocatore ci ha comunicato la volontà di non proseguire qui e di voler intraprendere una nuova avventura nella prossima stagione”.

Non solo, perché Henrique ha anticipato il duro provvedimento per il quale ha optato la società: “Tutto questo avrà una conseguenza molto chiara per Rabiot, che resterà in panchina a tempo indeterminato. Rabiot e i suoi rappresentanti ci hanno mancato di rispetto. È arrivato qui da ragazzo e ha sempre ricevuto il massimo sostegno da parte del club”.

giocatore a gennaio: ”

Le parole di Henrique si uniscono a quelle pronunciate poche ore prima dal tecnico Thomas Tuchel, che non aveva escluso la partenza del giocatore già a gennaio: “Non posso assicurare che finirà la stagione con noi – le parole dell’allenatore tedesco – So che ha rifiutato il rinnovo, tutto è possibile”.

La mossa del Psg sembra quindi strategica: la minaccia di panchina a tempo indeterminato convinca il giocatore non a rinnovare, scenario ormai improbabile, bensì a cambiare aria a gennaio, in modo che il club possa ottenere un indennizzo dalla cessione del giocatore arrivato a Parigi nell’estate 2013 dal Tolosa a 18 anni.

Per quanto riguarda il futuro del giocatore, la soluzione più probabile sembra l’approdo al Barcellona, a gennaio o a fine stagione, unico club in grado di soddisfare le richieste d’ingaggio dell’entourage di Rabiot.