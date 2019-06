Psg, scelto il sostituto di Buffon

È durata appena un anno l’esperienza di Gianluigi Buffon al Paris Saint-Germain. Al portiere non è infatti stato rinnovato il contratto, con l’ex bianconero costretto a mettersi in cerca di una nuova avventura. La dirigenza del club francese, invece, si è subito messa in moto alla ricerca di un sostituto di Gigi e , secondo quanto riportato da Telefoot, sarebbe già stato individuato quello che viene ritenuto il profilo ideale.

NAVAS – Il Psg avrebbe gli occhi su Keylor Navas, in uscita dal Real Madrid. I parigini vorrebberlo prelevarlo senza spendere un euro, opzione che però difficilmente sarà accettata dai blancos.