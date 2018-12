Psg, un altro ex juventino può raggiungere Buffon a gennaio

Il Paris Saint-Germain si appresta a vivere una sessione invernale di mercato da spettatore. Troppo forte e completa la rosa di Thomas Tuchel, al netto di qualche difficoltà incontrata in Champions League, per pensare di migliorarla a metà stagione.

Qualcosa cambierà in estate, qualora dovesse partire uno dei “tre tenori” dell’attacco, eppure un movimento potrebbe registrarsi anche nelle prossime settimane.

Nel caso in cui Adrien Rabiot, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo giugno, lasciasse davvero a gennaio la squadra in cui milita dal 2013, per trasferirsi con ogni probabilità al Barcellona, la necessità di sostituirlo per non restare scoperti a centrocampo potrebbe convincere la dirigenza a puntare su un altro francese, pur di passaporto gabonese.

Si tratta di Mario Lemina, attualmente in forza al Southampton.

Secondo quanto riportato dal Sun, i Saints sarebbero già in contatto con il Psg per il trasferimento in Francia dell’ex centrocampista della Juventus, classe ’93, che ritroverebbe così Gigi Buffon, suo compagno tra il 2015 e il 2017.