Pure Lineker va contro Ramos: “Meriterebbe un premio per la stupidità”

C’era una volta l’era in cui Gary Lineker, oltre che per i tanti gol messi a segno con le maglie di Tottenham e Barcellona, oltre che con la Nazionale inglese, era famoso per l’aforisma che ha fatto storia: “Il calcio è un gioco in cui 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine la Germania vince”, frase “partorita” poco dopo l’eliminazione che gli inglesi patirono nella semifinale di Italia ’90, dopo i calci di rigore, proprio contro i tedeschi.

Da qualche anno, però, l’ex fuoriclasse, oltre che apprezzato opinionista tv in patria, è anche un “twittatore” di primissimo livello. Non c’è di fatto avvenimento calcistico che il buon Gary non commenti, ovviamente a proprio modo. Le previsioni non vanno sempre a segno, anzi… Celebre la frase “Se il Leicester vincerà la Premier mi presenterò in tv in mutande” (promessa poi mantenuta…) o il recente pronostico di un PSG che avrebbe eliminato in Champions il Real Madrid (!), ma Lineker non si è risparmiato neppure sul caso Buffon, prima difeso dopo l’espulsione a Madrid (“Il rosso a Buffon è come uccidere Bambi”), poi attaccato per le dure proteste.

E allora non poteva mancare un commento sul caso del momento, l’infortunio di Salah nella finale di Champions, provocato dal fallo di Sergio Ramos, e le successive giustificazioni del difensore del Real Madrid. Lineker ha preso posizione pure qui, in maniera come sempre schietta: “Ramos è un grande giocatore, ogni allenatore vorrebbe averlo con sè, ma meriterebbe anche un premio per la stupidità”. Così, senza peli sulla lingua. Il capitano della Spagna continua a farsi amici…

