Qualificazioni Mondiali femminili, su Itasportpress il live di Italia-Portogallo

38′ Il Portogallo ha provato ad alzare il baricentro attorno alla mezz’ora, ma adesso l’Italia sembra essere tornata in pieno controllo della partita. Il giropalla delle azzurre sta aggirando il debole pressing delle avversarie

34′ Sostituzione nell’Italia. Non ce la fa Martina Rosucci, che si era infortunata nei primi minuti: la giocatrice della Juventus esce tra gli applausi, entra Alice Parisi

25′ Peccato di altruismo di Barbara Bonansea, che al termine di una bella percussione serve Girelli in fuorigioco, invece che cercare il tiro in prima persona. Prosegue il dominio dell’Italia

22′ Primo tentativo del Portogallo, che ci prova con una punizione dai 25 metri del capitano Claudia Neto: nessun problema per il portiere azzurro Pipitone

21′ AMMONIZIONE! Brutto fallo di Sabatino a centrocampo su Carolina Mendes, primo giallo della partita

16′ Bel colpo d’occhio al “Franchi” e applausi convinti per l’Italia, che sta davvero dando spettacolo. Le azzurre continuano ad attaccare e mettono in mostra ottime trame di gioco, illuminante dalla sapiente regia di Manuela Giugliano

12′ Ancora un angolo dalla sinistra, deviazione di Cecilia Salvai che un difensore del Portogallo cerca di deviare, ma dopo che il pallone ha interamente varcato la linea di porta. Qualche secondo di esitazione da parte della terna arbitrale, poi viene concesso il gol del raddoppio!

11′ GOOOL! ANCORA L’ITALIA! SALVAI! 2-0!!

8′ C’è solo l’Italia in questi primi minuti. Portogallo sorpreso dall’approccio molto aggressivo delle azzurre, che stanno mostrando una chiara superiorità sul piano tecnico e fisico

4′ Gran avvio dell’Italia, che ha subito schiacciato il Portogallo nella propria metà campo! Corner dalla sinistra battuto da Giugliano e stacco vincente di Cristiana Girelli che ha approfittato dell’uscita a vuoto del portiere del Portogallo!

3′ GOOOL! ITALIA IN VANTAGGIO! GIRELLI!

1′ Si comincia! Il calcio d’inizio è per il Portogallo!

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due ct:

Italia (4-3-3): Pipitone; Guagni, Gama, Salvai, Bartoli; Galli, Giuliano, Rosucci; Bonansea, Sabatino, Girelli. Ct: Milena Bertolini

Portogallo (4-3-1-2): Morais; Borges, Infante, Costa, D. Silva; F. Pinto, T. Pinto, Neto; Norton; Silva, C. Mendes. Ct: Francisco Neto

Squadre in campo. In corso gli inni nazionali.

L’Italia ha vinto finora tutte e sei le gare del girone disputate e vanta 8 punti di vantaggio sul Belgio, che è l’avversario più pericoloso avendo una partita in meno: la classifica del Gruppo 6 vede le azzurre in testa a punteggio pieno con 18 punti, poi il Belgio con 10, Portogallo e Romania con 4 e Moldova a quota 1. Il Belgio può arrivare a 19 punti, per questo l’Italia può chiudere il discorso battendo le lusitane.

Itasportpress.it seguirà in diretta la partita che può completare una stagione ad alto contenuto spettacolare per il calcio femminile italiano.

Il gran giorno è arrivato. A 20 anni esatti dall’ultima partecipazione dell’Italia femminile al Mondiale, le ragazze azzurre possono tornare tra le grandi del movimento. Allo stadio “Franchi” di Firenze si gioca la penultima partita di qualificazione a Francia 2019. Le ragazze allenate da Milena Bertolini affrontano alle 20.45 il Portogallo e hanno la possibilità di chiudere il discorso-qualificazione con 90′ d’anticipo: per farcela serve la vittoria, che renderebbe inutile la trasferta in Belgio in programma a settembre.