Rabiot si riavvicina al Psg: rinnovo possibile

Se sia stato solo un gioco delle parti lo si saprà a breve, intanto la notizia è che Adrien Rabiot potrebbe regalare… il bis.

Dopo essere stato a un passo dall’addio al Paris Saint-Germain tre anni fa, prima che la madre-agente Veronique trovasse in extremis l’intesa con la società per il (ricco) rinnovo, la storia può ripetersi nelle prossime settimane, dopo che radiomercato aveva dato per scontato il divorzio del centrocampista dal club per cui è sotto contratto fino al 2019. Secondo quanto riporta L’Equipe, il giocatore avrebbe fatto pervenire alla società importanti segnali d’apertura per proseguire la propria avventura nella capitale francese.

Il rinnovo comunque non è ancora stato siglato e restano quindi alla finestra i tanti club europei che erano pronti ad approfittare della situazione di stallo che si era creata tra le parti: su tutte il Barcellona, che in estate si era visto respingere una proposta da 60 milioni, poi a ruota le italiane, con Juventus e Milan davanti all’Inter.

Rabiot, escluso dal ct della Francia Deschamps dai convocati per il Mondiale poi vinto, ha iniziato la stagione da titolare fisso nella gestione Tuchel, in Ligue 1 e in Champions League.