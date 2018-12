Raiola fa un altro “colpo”: ecco Manolas

Dopo il Napoli, “attraverso” Lorenzo Insigne, ecco la Roma.

Mino Raiola piazza la propria “bandierina” in un altro top club della Serie A, inglobando nella propria scuderia di campioni Kostantinos Manolas.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale greco, al vertice della classifica di rendimento anche in questa prima fase di stagione deludente per la squadra di Di Francesco, avrebbe infatti deciso di lasciare il proprio agente storico Ioannis Evangelopoulos per affidarsi alla procura di Raiola, che peraltro seguiva già da tempo a livello indiretto i movimenti dell’ex difensore dell’Olympiacos, avendo curato da mediatore la trattativa che portò Manolas alla Roma dalla Grecia nell’estate 2014.

Dietro a questa decisione potrebbe esserci la volontà del difensore di sbloccare la questione relativa al rinnovo del contratto, allungato fino al 2022 solo nel dicembre 2017.

Manolas, il cui ingaggio attuale è di 3 milioni, chiede un lauto aumento, forte della corte di diversi top club europei, su tutti il Manchester United, pronto a pagare il modico importo della clausola rescissoria, pari a 36 milioni.