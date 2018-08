Ranking Uefa 2018: Real Madrid sempre primo, Juventus quinta. Bene Napoli e Roma, le milanesi devono recuperare

Continua la scalata delle italiane al ranking europeo del Uefa che tiene conto delle ultime 5 stagioni in Europa. In evidenza soprattutto il Napoli che, dopo aver chiuso lo scorso anno al 17esimo posto e nonostante gli appena 10.000 punti raccolti da Sarri tra Champions e sedicesimi d’Europa League, nel nuovo ranking gli azzurri salgono al 15esimo posto con 66.000 punti, gli stessi del Liverpool finalista di Champions ma che ha una casella da 0 punti nel 2016-2017 in cui rimase fuori dall’Europa. Bene anche la Roma che aggiunge una semifinale Champions e scarta 0 punti del 2013. In calo Chelsea e Manchester United. Si confermano ai vertici, il Real Madrid 131.000 al primo posto, il Bayern Monaco con 112.000 e il Barcellona a pari punti con i tedeschi. Ai piedi del podio ci sono al quartoposto l’Atletico Madrid con 111.000 punti e la Juventus 107.000. Detto del Napoli, le altre italiane sono lontane con la Fiorentina che occuoa la 36a piazza con 39.000 punti, 39esima la Lazio a quota 34.000, Inter 65esima con 20 mila punti, poi Milan e Atalanta all’81esima e 92esima posizione con 15 e 13 mila punti.

LA CLASSIFICA – Ecco la classifica con le italiane che potrebbero migliorare in questa stagione con l’Inter in Champions League e il Milan in Europa League.

1 Real Madrid 131.000

2 Bayern Monaco 112.000 Barcellona 112.000

4 Atletico Madrid 111.000

5 Juventus 107.000

6 Siviglia 93.000

7 PSG 88.000

8 Man City 85.000

9 Arsenal 78.000

10 Shakhtar 74.000

Porto 74.000

12 Borussia Dortmund 71.000

13 Roma 68.000

14 Liverpool 66.000 e Napoli 66.000

16 Zenit 64.000

17 Man United 63.000

18 Monaco 61.000

19 Chelsea 60.000

36 Fiorentina 39.000

39 Lazio 34.000

65 Inter 20.000

81 Milan 15.000

92 Atalanta 13.000