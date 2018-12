Real Madrid a tutta su Pochettino: c’è la clamorosa offerta

Santiago Solari nuovo Zinedine Zidane? La media-punti del nuovo allenatore del Real Madrid, subentrato a Lopetegui a fine ottobre, è ottima e adesso è arrivato anche il primo titolo, il Mondiale per Club vinto contro l’Al-Ain.

Eppure, sull’ex tecnico del Real Castilla, forse a causa di qualche scivolone di troppo tra Liga e Champions, si addensano già nuvoloni neri con il volto di Mauricio Pochettino.

Secondo quanto riportato dal Daily Star, infatti, il presidente Perez sarebbe pronto a puntare tutto sul manager del Tottenham per la prossima stagione, al punto che sarebbe già pronta un’offerta per convincere il presidente degli Spurs Daniel Levy a liberare il manager argentino: offerta che comprenderebbe il clamoroso ritorno a White Hart Lane di Gareth Bale, approdato a Madrid nel 2013 proprio dal Tottenham per 105 milioni.

Un’ipotesi ovviamente tutta da confermare, ma se fosse così sarebbero guai grossi per il Manchester United, che avrebbe individuato proprio in Pochettino la prima scelta per prendere il posto di José Mourinho nella prossima stagione dopo il traghettamento di Ole-Gunner Solsjkaer.