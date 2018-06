Real Madrid, fioccano i no per la panchina: dalla Germania un altro clamoroso rifiuto

Meno di una settimana dopo le improvvise dimissioni di Zinedine Zidane, la panchina del club più vincente d’Europa è ancora vuota. Ma la sorpresa è che a renderla tale non sono solo le incertezze del presidente Florentino Perez, ma una serie di rifiuti che il numero uno del Real Madrid ha dovuto incassare proprio malgrado, come se la serie-record di trionfi del tecnico francese facesse paura a chi dovrà succedergli. Se infatti il Tottenham non vuole liberare Mauricio Pochettino, uno che direbbe sì in pochi minuti al Real, e lo stesso fa il Liverpool con Jürgen Klopp, alla notizia del rifiuto di Massimiliano Allegri che, come riportato da Tuttosport, avrebbe gentilmente rispedito al mittente le avances di Perez preferendo restare alla Juventus per un’altra stagione, si aggiunge quella della scelta analoga fatta da Julian Nagelsmann.

Sì, il presidente del Real aveva pensato pure a lui, al tecnico più giovane d’Europa, appena 31enne, ma già capace di portare per due anni di fila il piccolo Hoffenheim in Europa, prima al quarto e poi al terzo posto. Dopo l’eliminazione al playoff di Champions da parte del Liverpool, quest’anno la riforma della Champions permetterà all’Hoffenheim di debuttare nella manifestazione direttamente alla fase a gironi. Nagelsmann però non ha fretta di cambiare aria: secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, il giovane tecnico, accostato nei mesi scorsi anche a Borussia Dortmund e Bayern Monaco, vorrebbe completare il proprio percorso di crescita per un’altra stagione ad Hoffenheim, per poi tentare il grande salto. No al passo più lungo della gamba, quindi: il Real può attendere. E la ricerca continua…

