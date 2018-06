Real Madrid, fissato il prezzo di Bale: vale quanto Neymar

222 milioni di euro: è questa la cifra che il Real Madrid chiede per Gareth Bale. Tutti avvisati quindi, secondo il quotidiano Sport, i Blancos avrebbero fissato il prezzo per il gallese, cifra identica a quella con cui il Paris Saint-Germain ha strappato Neymar al Barcellona.

DETTAGLI – Non è un segreto che i rapporti tra il Real Madrid e Gareth Bale si fossero da tempo leggermente deteriorati. Le stesse dichiarazioni del gallese dopo la finale di Champions League vinta lo dimostrano. Il rapporto con il tecnico Zidane era al minimo storico e la partenza dell’allenatore potrebbe non aver cambiato nulla nei piani del giocatore. La posizione del club di Florentino Perez è però chiara: Bale non si muove. La politica dei Galacticos è quella di non far partire i suoi big anche se la questione legata a Cristiano Ronaldo potrebbe far saltare tutto. In realtà, i Blancos sono convinti di poter trattenere il giocatore che ha regalato la tredicesima Champions League. Dalla loro, oltre alla clausola rescissoria altissima, anche la volontà di fissare un prezzo a dir poco inaccessibile, almeno ai più. L’idea è quella di cedere Bale solo per 222 milioni di euro, esattamente la stessa somma di denaro che il PSG ha pagato per portar via l’asso Neymar dal Barcellona. Se il giocatore vorrà andare via, la cifra è dunque decisa. Sotto quell’importo non ci sarà nessun addio a Madrid.

Bale, porte aperte per il futuro