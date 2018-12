Real Madrid, Isco verso l’addio: ecco un altro segnale

Finale senza storia nel Mondiale per club. Trionfo fin troppo facile per il Real Madrid, che ha travolto per 4-1 l’Al-Ain nella finale giocata a Gedda, futuro teatro anche della finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan del prossimo 16 gennaio.

Primo titolo da allenatore per Santiago Solari, alle prese però con diverse spine, leggi giocatori scontenti.

Non è passata inosservata infatti l’assenza di quattro calciatori dal giro di campo con il trofeo per salutare i tifosi. Oltre al terzo portiere Casilla, mancavano Dani Carvajal, Keylor Navas e Isco.

Molto rumorose, in particolare, le assenze degli ultimi due, apertamente scontenti per la situazione tecnica che li riguarda. Il portiere costaricense è stato ormai retrocesso al ruolo di riserva di Thibaut Courtois, mentre il trequartista ex Malaga non ha come noto feeling con il tecnico e sta giocando molto poco: a Gedda si è scaldato a lungo, senza però entrare in campo.

Si rafforza quindi l’ipotesi della cessione già durante il mercato di gennaio. Le pretendenti non mancano, Juventus inclusa, ma in questo momento i bianconeri sembrano indietro rispetto al Manchester City e all’Arsenal, che potrebbe proporre lo scambio con Özil.

Difficile però che il Real accetti di far partire il giocatore a metà stagione e ancora di più di rinforzare una diretta concorrente per la vittoria della Champions come la squadra di Guardiola.