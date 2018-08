Real Madrid, lettera d’auguri a Bravo, il portiere ringrazia: “Queste cose fanno bene al calcio”

Incredibile, ma vero, anche nel mondo del calcio pluritecnologico e iper-moderno, capita di usare le lettere. Se infatti almeno il mercato si è velocizzato, sostituendo procedure elettroniche ai vetusti fax per certificare i trasferimenti, Real Madrid e Manchester City, o meglio un tesserato degli Sky blues, hanno dimostrato come affidarsi alla cara e vecchia carta intestata sia ancora possibile.

Il tutto peraltro è legato a un gesto di fair play, quello compiuto dai campioni d’Europa nei confronti di Claudio Bravo, il portiere cileno del Manchester City che ha riportato in allenamento la rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra, un infortunio che lo terrà lontano dai campi di fatto per l’intera stagione.

Tanti sono stati i messaggi di solidarietà ed auguri giunti all’ex estremo difensore del, ma il più inatteso è giunto proprio dal Real, che ha appunto spedito una lettera al portiere, peraltro ex Barcellona: “A nome di tutti quelli che rappresentano il Real Madrid, specialmente il nostro presidente Florentino Pérez, vogliamo inviarti i nostri migliori auguri per una pronta guarigione. Siamo molto dispiaciuti per quello che è successo, dal momento che gli infortuni rappresentano la cosa più brutta del calcio, ma non abbiamo dubbi che con la tua professionalità e il tuo impegno continuerai a dare molte gioie ai tifosi. Con tutto il nostro rispetto e ammirazione”.

Il ringraziamento di Bravo è stato immediato: “Grazie al Real Madrid per il bel gesto: queste sono cose che fanno bene al calcio2.

Curiosamente, il City aveva pensato anche a Keylor Navas del Real Madrid per la sostituzione di Bravo, ma alla fine alle spalle del titolare Ederson ci sarà solo il giovane Muric, richiamato dal prestito al