Real Madrid, l’ex Lopetegui porta Perez in tribunale

I guai non vengono mai soli e dopo anni di successi lo ha scoperto anche Florentino Perez. Dalla notte di Kiev, quella della terza Champions consecutiva, al Real Madrid non ne è andata dritta una.

Nell’ordine, le dimissioni di Zinedine Zidane, l’addio di Cristiano Ronaldo, l’avventurosa ricerca di un nuovo allenatore, individuato in Julen Lopetegui, ct strappato alla Spagna alla vigilia dell’inizio del Mondiale, l’esonero dopo il tracollo nel Clasico di fine ottobre, il mancato arrivo in panchina di Antonio Conte, la scelta di puntare su Santiago Solari, tecnico della casa, crollato dopo un buon avvio e la settimana da incubo con eliminazioni da Coppa del Re e Champions League e il ko in campionato che ha spento le speranze di lottare per la vittoria della Liga.

Un quadro da incubo, completato ora dalla notizia riportata dalla trasmissione “El Transistor”, su Radio Onda Cero, secondo la quale lo stesso Lopetegui ha deciso di citare in giudizio Perez, chiedendo il pagamento di 28 milioni di euro, ovvero la cifra che sarebbe spettata all’ex ct nel contratto triennale firmato lo scorso giugno.

Un contropiede forse inatteso, considerando che in recenti interviste Lopetegui aveva dichiarato di non serbare rancore verso la società.

La cifra non è certo irraggiungibile pensando alle possibilità di Perez, che però adesso vorrebbe pensare solo alla ricostruzione della squadra..