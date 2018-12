Real Madrid, l’ex Salgado attacca Courtois e prevede: “Un giorno Raul allenerà il Real”

Con il Real Madrid ha giocato oltre 250 partite, formando una delle coppie di esterni difensivi più forti di sempre con Roberto Carlos a sinistra.

Michel Salgado, che ha vinto per due volte la Champions League con i Blancos, è stato intervistato da Cadena COPE nel corso della trasmissione “El Partidazo”, per parlare dei temi d’attualità in casa Real Madrid.

A partire dall’attacco che Thibaut Courtois ha effettuato nei confronti di Diego Simeone, suo ex allenatore all’Atletico Madrid: “È solo un populista che critica il Real per acquisire popolarità presso i tifosi dell’Atletico” ha detto il portiere belga.

“Credo che Courtois non conosca il Real – il duro commento di Salgado, che non ha condiviso la replica dell’ex Chelsea al ‘Cholo’ – Noi non dobbiamo rispondere a nessuno”.

L’ex difensore ha poi parlato dell’ex compagno Santiago Solari, succeduto a Lopetegui a fine ottobre sulla panchina della prima squadra, e del difficile rapporto del tecnico con Isco: “Credo che Solari chiarirà presto con Isco, è la cosa migliore. Lopetegui ha dovuto fronteggiare una situazione difficile, purtroppo al Real non viene data la possibilità di sbagliare”.

Infine, un pronostico sul futuro di un altro ex compagno, Raul: “Sono sicuro che Raul un giorno allenerà il Real Madrid. Conosce il calcio e sa come muoversi nello spogliatoio. Sarà il prossimo Di Stefano”.