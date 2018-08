Real Madrid, Lopetegui boccia i giovani e chiede rinforzi

Sarà anche emozionato per il debutto ufficiale sulla panchina del Real Madrid, ma Julen Lopetegui sembra avere le idee chiare in tema di mercato. L’ex ct della Spagna è consapevole della difficoltà del compito che lo aspetta, non far rimpiangere Zinedine Zidane, e allora, in vista della chiusura del mercato fissata per il 31 agosto, ha già pronta la “lista della spesa” da inoltrare al presidente Perez.

Il Real è stato finora immobile sul mercato, limitandosi ad accogliere il talentino Vinicius, il cui acquisto era già stato definito la scorsa estate, ma Lopetegui, secondo quanto riportato da As, è pronto a chiedere un rinforzo per reparto. Per rendere perfetta la macchina dei campioni d’Europa serve un difensore, un centrocampista che rimpiazzi Kovacic e una punta, non necessariamente… all’altezza di Cristiano Ronaldo.

Tutto questo si è reso necessario perché il neo-tecnico dei blancos non ha valutato positivamente i tanti giovani visti all’opera durante la tournée americana. Bocciati Raul de Tomas e Federico Valverde, ma pure a sorpresa Marcos Llorente, che potrebbe essere ceduto in prestito al pari del più esperto Jesus Vallejo, il difensore centrale che ha debuttato in Champions contro la Juventus e ancora alle prese con i postumi di un infortunio. L’unico dei ragazzi ad aver stregato Lopetegui è Dani Ceballos, che peraltro il tecnico ha già allenato nell’Under 21 spagnola e che potrebbe quindi trovare più spazio nella prossima stagione rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno.