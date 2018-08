Real Madrid, Lopetegui: “Voglio la Supercoppa, questa squadra è nata per vincere tutto”

Dopo le ottime sensazioni destate nelle prime amichevoli, per il nuovo Real Madrid di Julen Lopetegui è tempo di debutto ufficiale. Mercoledì a Tallinn, capitale dell’Estonia, si apre la stagione del calcio europeo con la finale di Supercoppa Europea. Sarà derby contro l’Atletico, che ha trionfato in Europa League, un motivo in più per ribadire il dna vincente dei blancos:

“Affronteremo una squadra molto forte, difficile da affrontare, ma che conosciamo bene – ha detto Lopetegui in un’intervista al sito dell’Uefa – Il Real Madrid deve puntare a vincere sempre, nel dna del club c’è questo, quindi anche la Supercoppa è un obiettivo cui teniamo. Le motivazioni vengono da questo e dal fatto che è una finale, non perché affronteremo l’Atletico. Per me sarà bellissimo esordire in una partita ufficiale sulla panchina del Real Madrid giocando subito una finale”.

Dalle parole di Lopetegui traspare emozione sincera in vista del debutto sulla panchina più ambita del mondo. L’ex ct della Spagna non sta nella pelle: “La società ci mette nelle condizioni di pensare solo al campo, di svolgere il nostro lavoro nel miglior modo possibile. Siamo dei privilegiati”.

Lopetegui ha poi fatto riferimento alla propria esperienza da giocatore con il Real, prima di lasciarsi andare a un vero e proprio manifesto programmatico: “Indossare questa maglia segna la carriera di qualsiasi calciatore, per me è stata una tappa fondamentale come professionista e come uomo. I nostri obiettivi? Siamo una grande squadra, durante questa stagione dovremo esaltare le nostre individualità attraverso un gioco corale”.