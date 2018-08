Real Madrid-Milan, le probabili formazioni del Trofeo Santiago Bernabeu

Ultimo banco di prova estivo per Real Madrid-Milan. Si gioca questa sera sabato 11 agosto la partita amichevole tra i Blancos e i rossoneri, valida per Trofeo Santiago Bernabeu: fischio d’inizio atteso le ore 21.00. Le Merengues guidate dal nuovo tecnico Lopetegui si apprestano ad affrontare la sfida contro la squadra di Gattuso con maggiore intensità, in vista dell’importante primo impegno ufficiale della stagione del 15 agosto in Supercoppa Europea contro l’Atletico Madrid. I rossoneri, invece, attendono l’inizio della Serie A il 19 agosto, giorno in cui scenderanno in campo contro il Genoa per la prima giornata del campionato.

LE FORMAZIONI – Saranno due squadre che si affronteranno a viso aperto con moduli speculari. I Blancos dovranno fare i conti con la sfida imminente contro i rivali dell’Atletico, ma soprattutto con le recenti vicende interne in ottica mercato. Il Milan di Gattuso metterà in campo tutta la grinta tipica del suo tecnico e con la nuova dirigenza sarà anche l’occasione per far tornare a galla il vero spirito del Diavolo. Caldara è pronto ma ci sarà Musacchio al suo posto. Anche Higuain dovrebbe partire dalla panchina lasciando spazio, almeno all’inizio a Cutrone.

REAL MADRID (4-3-3): Navas; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Reguillon; Kroos, Ceballos, Isco; Bale, Benzema, Asensio. All. Lopetegui

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Calhanoglu, Locatelli, Kessie; Borini, Cutrone, Suso. All. Gattuso