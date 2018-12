Real Madrid, Modric: “Chiuderò qui la carriera. Pallone d’Oro? O si sono sbagliati tutti, oppure…”

Fresco di nomina come miglior giocatore del 2018, attraverso la consegna del Pallone d’Oro, Luka Modric guarda avanti e alle prossime sfide che lo attendono. Sempre con la maglia del Real Madrid.

Intervistato dal quotidiano croato Sportske Novosti, il centrocampista ha infatti anticipato la decisione di chiudere la carriera con la maglia dei Blancos, dopo essere stato vicino all’addio la scorsa estate per passare all’Inter, che aveva cercato di rispondere così all’affare-Ronaldo concluso dalla Juventus.

Vicino quanto? Da quanto trapela dalle parole del croato, la volontà era quella di aprire un nuovo ciclo, ma le motivazioni addotte da Florentino Perez sono state convincenti…: “Il presidente mi ha detto che ero pazzo se pensavo di lasciare il Real Madrid e che non aveva nessuna intenzione di farmi andare via – ha dichiarato Modric – Quello che è certo è che giocherò nel Real Madrid fino alla fine del mio contratto”. Fine del contratto prevista per giugno 2020, quando Modric avrà quasi 35 anni.

Impossibile poi non tornare sul Pallone d’Oro e sull’eterno dibattito sulla scelta dei giurati di porre fine, o almeno di interrompere, il duopolio Messi-Ronaldo.

L’ex Tottenham ha le idee chiare… “Cristiano Ronaldo e Messi sono due fenomeni che hanno dominato questo gioco per dieci anni. Se votiamo sulle qualità del giocatore tutti i premi andrebbero distribuiti tra loro, ma qui stiamo parlando di prestazioni stagionali e probabilmente questo è il significato del voto di allenatori, calciatori, giornalisti e tifosi. O forse si sbagliano tutti?”.