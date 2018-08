Real Madrid-Modric, venerdì il giorno della verità: Perez chiede Icardi

Con la Juventus ormai a posto, salvo sorprese, e il Milan a caccia dell’ultimo ritocco, la coda del mercato in Serie A potrebbe vedere l’Inter come protagonista assoluta. Ma non solo in entrata. Dopo lunghe ore di attesa snervante, venerdì sarà il giorno decisivo per capire il futuro di Luka Modric: il centrocampista croato vedrà il presidente Perez per comunicargli la decisione di cambiare aria e di accettare l’offerta dell’Inter. Il presidente dei blancos avrà quindi le spalle al muro e potrebbe essere costretto a trattare con i nerazzurri, i cui dirigenti sono dati in arrivo nella capitale spagnola proprio per venerdì, giorno dell’amichevole contro l’Atletico Madrid, per presentare un’offerta ufficiale per il fuoriclasse croato.

Non finisce però qui, perché secondo quanto riportato da Libertad Digital, Florentino Perez avrebbe pronta una clamorosa contromossa: chiedere all’Inter Mauro Icardi. Di più: secondo il portale spagnola, i negoziati tra la dirigenza del Real e Wanda Nara, moglie-agente del centravanti argentino, sono già iniziati, proprio in Italia, dove è giunta una delegazione della dirigenza del Real. Icardi potrebbe quindi essere il clamoroso colpo di mercato in extremis dei campioni d’Europa, reduci da un’estate travagliata e piena di addii illustri.