Real Madrid, Perez ripensa a Zidane: ecco la risposta del tecnico

Stupire con effetti speciali. Sembra essere questa l’unica possibilità a disposizione di Florentino Perez per recuperare credito presso la tifoseria del Real Madrid, che ne ha invocato a gran voce le dimissioni dopo il clamoroso crollo interno contro l’Ajax, costato l’eliminazione dalla Champions League.

Ecco allora che, come riporta Marca, l’idea meravigliosa che ha attraversato la mente del presidente dei Blancos sarebbe quella di provare a riportare in panchina Zinedine Zidane, dalle cui dimissioni della scorsa fine di maggio è di fatto partito il lento tracollo della squadra.

Perez ha pure accarezzato l’idea di far concretizzare tale ipotesi, che avrebbe del clamoroso, già in questa stagione, esonerando subito Solari, il cui destino è comunque segnato, ma alla fine ha prevalso la strategia della pazienza.

Fonti vicine a Marca danno credito a questa soluzione perché il rapporto tra il presidente del Real e Zidane è sempre rimasto buono, perché “le condizioni sono cambiate” (ovvero anche Perez si è reso conto che il ciclo è finito e che bisogna investire), ma anche per motivi famigliari, dato che è noto come la famiglia, e in particolare la moglie di Zidane, Veronique, abbia a cuore Madrid, senza contare che i quattro figli della coppia militano in città: Luca è il terzo portiere della prima squadra, Teo e Elyaz militano nelle giovanili e Enzo gioca nel Rayo Majadahonda, in Segunda División.

L’ex presidente del Real Ramon Calderon ne ha parlato alla Bbc, svelando che Zidane avrebbe detto di no a Perez nell’immediato, lasciando però la porta aperta in vista dell’estate. Secondo Calderon, però, la prima opzione per il Real Madrid sarebbe un altro ritorno, quello di José Mourinho, invocato dai tifosi dopo il tracollo contro l’Ajax.

La Juventus osserva interessata, dato che diverse fonti avevano indicato proprio Zidane come favorito numero uno qualora al termine della stagione le strade di Max Allegri e del club bianconero si dividessero.