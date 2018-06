Real Madrid, Ramos ironizza: “La commozione cerebrale di Karius? Forse ho anche provocato il raffreddore di Firmino…”

Capitano, del Real Madrid e della Spagna, ma anche cantante, dell’inno della Roja per il Mondiale di Russia. E infine battutista. Seppur amaro. Sergio Ramos ha alzato solo 10 giorni fa il trofeo della Champions League per la terza volta consecutiva, eppure a rovinare la gioia del trionfo al difensore dei blancos sono state le accuse piovute da mezzo mondo per aver causato l’infortunio di Mohamed Salah, uscito in lacrime al 30′ del primo tempo a causa di una distorsione ai legamenti della spalla causata da una caduta successiva proprio a un fallo di Ramos.

L’ex Siviglia è intervenuto a margine della presentazione della programmazione Mediaset per il Mondiale, ribadendo la propria innocenza…: “Stanno dando veramente tantissima attenzione alla cosa di Salah. Mi sembra tutto ingigantito, non volevo parlarne, ma ho guardato bene l’azione e mi ha afferrato prima lui il braccio, io cado dall’altra parte. L’infortunio è successo all’altro braccio, hanno addirittura detto che gli ho fatto una presa di judo… Via messaggi, stava bene. Avrebbe potuto giocare se avesse fatto un’iniezione per il secondo tempo, io a volte l’ho fatto. Ma quando Ramos fa una cosa del genere, si attacca di più”.

La rabbia di Ramos cresce quando gli viene riferito della commozione cerebrale riscontrata al portiere del Liverpool Karius a causa di un contatto con lo stesso difensore poco prima delle papere clamorose del tedesco. Sergio sceglie l’ironia…: “Ci manca solo che Firmino ha avuto il raffreddore dopo la partita perchè una goccia del mio sudore è arrivata su di lui… Non so se la gente ti guarda in modo diverso perchè sei al Real Madrid da così tanto tempo. Vincendo da così tanto tempo”.

