Real Madrid, Ronaldo incorona Asensio: “E’ tra i miei eredi”

Dopo l’addio di Zinedine Zidane, il Real Madrid è alla ricerca di un nuovo allenatore, ma deve fare i conti con la questione Cristiano Ronaldo. Ora più che mai, il fuoriclasse portoghese sembra vicino all’addio, come testimoniano le sue parole al termine della finale di Champions League contro il Liverpool. L’ex Manchester United ha fissato le proprie condizione: ingaggio top, pari a quello Messi e Neymar, ma Florentino Perez non sembra disposto ad accettare le sue richieste, facendo leva sul contratto in essere.

EREDE – In caso di addio, il Real Madrid perderebbe uno dei dei due giocatori più forti in circolazione e Ronaldo lo sa bene. In un’ rilasciata a World Soccer e riportata da beIN Sports Francia, CR7 ha elencato chi potrebbe raggiungere i suoi livelli e quelli di Messi: “Negli ultimi 10 anni tutto si è ridotto a noi due. Per quel che riguarda la prossima generazione credo che Asensio abbia le potenzialità, ma anche Neymar, Mbappè, poi Dembelè, Hazard, Rashford, tutti giocatori che possono diventare i migliori in circolazione”.