Real Madrid, Sergio Ramos chiama Hazard: “Lo vedrei bene qui….”

Il trionfo di Baku potrebbe essere stata l’ultima partita con la maglia del Chelsea per Eden Hazard. Il belga, non è certo un mistero, piace da tempo al Real Madrid e al suo tecnico Zinedine Zidane, con i blancos pronti a fare follie pur di portarlo in Spagna. Il fantasista, da parte sua, non ha mai chiuso la porta ai madrileni, non nascondendo anzi la sua stima nei confronti del club e dell’allenatore francese. Ed oggi, durante la conferenza in cui ha voluto smentire il suo addio, a parlare di un possibile passaggio al Real è intervenuto il difensore Sergio Ramos.

HAZARD – “Credo che Hazard sia un giocatore a dei livelli top, lo vedrei bene qui, ma il presidente non ha bisogno dei consigli di un giocatore, anche se a volte è capitato che mi abbia interpellato…”.