Real Madrid, Solari gela la Juventus: “Isco? Ci ha dato gioie e dovrà darcene ancora”

Isco è uno dei calciatori più ambiti in sede di mercato, con la Juventus che, già da tempo, ha messo gli occhi su di lui. Ma Santiago Solari, nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara che il suo Real Madrid affronterà contro il Villareal, sembra voler spegnere le speranze dei bianconeri di portarlo a Torino: “Isco ci ha dato molte gioie e deve continuare a darcene. Lui è un grande calciatore. In questa squadra tutti devono essere coinvolti e lavorare con entusiasmo e gioia. Sono tutti fondamentali. Il mercato? Non ho notizie. Ciò che adesso mi interessa è solamente la partita di domani. Non spetta a me parlare di queste cose, è una sfera di pertinenza del club”.