Real Madrid, tramonta l’ipotesi Pochettino: l’eredità di Zidane a Klopp o Allegri

“Io al Real Madrid? Deciderà il destino…”. Così si era espresso Mauricio Pochettino rispondendo a una domanda esplicita sul possibile proprio approdo sulla panchina dei blancos al posto del dimissionario Zinedine Zidane.

L’allenatore argentino del Tottenham è stimato da tempo da Florentino Perez e il suo nome era già circolato nei mesi scorsi, quando l’eredità di Zidane era solo un’ipotesi. Ora che tale scenario è realtà, tuttavia, il sogno dell’ex giocatore dell’Espanyol sembra già tramontato.

Come riporta As, infatti, che riprende una notizia data dal giornalista Paco Gonzalez durante la trasmissione “Tiempo de Juego” su Cadena COPE, il Real avrebbe scartato l’ipotesi-Pochettino a causa delle difficoltà nelle trattative con il presidente del Tottenham Daniel Levy. Sul contratto dell’allenatore degli Spurs non c’è alcuna clausola rescissoria, né un patto verbale con la sua attuale società che gli permetterebbe di liberarsi in caso di offerta del Real o della Nazionale argentina.

Così, constatato il no di Levy a liberare il proprio tecnico, Perez si sta guardando attorno e avrebbe già individuato due soluzioni alternative in Jurgen Klopp e Massimiliano Allegri, con Conte e Miki Laudrup più staccati: più facile forse agganciare il tedesco, peraltro il preferito dai tifosi del Madrid in base ai risultati di un sondaggio di As, sotto contratto con i Reds, anche in questo caso senza clausola rescissoria.

