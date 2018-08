Real Madrid, un segnale social fa sperare l’Inter sul futuro di Modric

Passano le ore e l’attesa per conoscere il futuro di Luka Modric è sempre più spasmodica, per i tifosi dell’Inter e in generale gli appassionati di calcio di tutto il mondo. Il Real Madrid si priverà dell’altra stella della squadra dopo Cristiano Ronaldo? I nerazzurri riusciranno a concretizzare un’operazione che sembra impossibile dal punto di vista economico? Tante domande, ma quella cruciale riguarda l’incontro tra il centrocampista e Florentino Perez. Tra le parti è ormai in atto una vera e propria guerra di nervi, il faccia a faccia continua a slittare, segnale che ciascuna delle due campane è a conoscenza del volere dell’altra: il giocatore vuole l’Inter, la società vuole trattenerlo.

In attesa di novità, attenzione allora ai segnali social. Se infatti mercoledì il Real twittava la foto di Modric durante l’allenamento, 24 ore dopo ecco l’aggiornamento della foto di copertina dello stesso profilo twitter, che vede la presenza di cinque campioni della rosa di Lopetegui. Tra questi, però, non c’è Modric: da sinistra a destra, Gareth Bale,Karim Benzema, Sergio Ramos, Marcelo e Toni Kroos. Che le certezze di Perez stiano iniziando a scricchiolare?