Real Madrid, Varane: “La scelta di Zidane? A volte i cambiamenti fanno bene”

Dopo l’addio di Zinedine Zidane, il Real Madrid non ha ancora deciso a chi affidare la guida tecnica della squadra. Diversi i nomi fatti in queste settimane: Pochettino, Sarri, Conte e Guti. La scelta del tecnico francese ha sorpreso non solo la scoietà ma anche i giocatori, come Raphael Varane, il quale dal ritiro della nazionale francese, ha dichiarato: “Siamo stati avvertiti poco prima della sua conferenza stampa con un messaggio inviato a tutti i giocatori. Ovviamente eravamo un po’ sorpresi, è stato un momento triste. Ma se ha preso questa decisione è perché ha pesato i pro e i contro, quello che ha ottenuto è incredibile, nel calcio a volte può essere difficile da accettare, ma è vero che un cambiamento può anche essere positivo per tutti, anche se non ne vediamo necessariamente la necessità”.